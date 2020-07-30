Месси не пожал руку Чакыру после игры с «Наполи». Арбитр отменил его гол

Капитан «Барселоны» Лионель Месси отказался от рукопожатия с судьей Джюнейтом Чакыром, работавшим на вчерашнем матче Лиги чемпионов между каталонцами и «Наполи» (3:1).
После игры аргентинец обменивался рукопожатиями с игроками «Наполи», однако, подойдя к Чакыру, отрицательно покачал головой, крикнул «нет» и ушел в противоположном направлении. Этот момент попал в трансляцию матча.
Сначала сообщалось, что Месси отказался пожать руку защитнику «Наполи» Костасу Маноласу, однако грек высмеял эти предположения: «Никогда не видел, чтобы футболисты носили часы».
Напомним, во вчерашней игре арбитр отменил второй мяч Месси из-за игры рукой. Кроме того, он потратил четыре минуты на принятие решения о назначении пенальти в ворота «Наполи» после фола Калиду Кулибали на аргентинце.
Второй гол «Барсы» – чистая магия Месси: лежа (!) выцарапал мяч в борьбе с 3 защитниками и попал в дальний