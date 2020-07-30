Месси не пожал руку Чакыру после игры с «Наполи». Арбитр отменил его гол

Капитан «Барселоны» отказался от рукопожатия с судьей , работавшим на вчерашнем матче между каталонцами и (3:1).

После игры аргентинец обменивался рукопожатиями с игроками «Наполи», однако, подойдя к Чакыру, отрицательно покачал головой, крикнул «нет» и ушел в противоположном направлении. Этот момент попал в трансляцию матча.

Сначала сообщалось, что Месси отказался пожать руку защитнику «Наполи» Костасу Маноласу, однако грек высмеял эти предположения: «Никогда не видел, чтобы футболисты носили часы».

Напомним, во вчерашней игре арбитр отменил второй мяч Месси из-за игры рукой. Кроме того, он потратил четыре минуты на принятие решения о назначении пенальти в ворота «Наполи» после фола Калиду Кулибали на аргентинце.

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