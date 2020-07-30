Судья Казарцев удалил аккаунт в инстаграме после матча «Спартак» – «Сочи»

Арбитр Василий Казарцев удалил аккаунт в инстаграме после скандального матча 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2).
Казарцев назначил два спорных пенальти в ворота «Спартака». Один из них – на 89-й минуте игры.
Отметим, что ранее судья уже удалял страницу в этой соцсети после матча 19-го тура РПЛ-2019/20 между ЦСКА и «Краснодаром» (1:1).
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Фото: скриншоты инстаграма Василия Казарцева