Александр Кокорин: «Тедеско – сильный тренер, который может привести «Спартак» к крутым результатам»

Нападающий поделился мнением о тренере , а также рассказал об атмосфере в команде.

– Какое впечатление произвел Доменико Тедеско?

– Доменико – очень сильный тренер, который может привести нас к крутым результатам.

Хоть я и в «Спартаке» всего несколько дней, но уже успел оценить атмосферу в раздевалке: все мотивированы и настроены показать себя с самой лучшей стороны в этом сезоне.

Говорят, тренер вместе с капитаном ответственны за рабочую обстановку внутри коллектива; и Доменико, и Георгий с этим справились! – сказал Кокорин.