Александр Кокорин: «Тедеско – сильный тренер, который может привести «Спартак» к крутым результатам»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Кокорин Георгий Джикия Доменико Тедеско Футбол

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин поделился мнением о тренере Доменико Тедеско, а также рассказал об атмосфере в команде.

– Какое впечатление произвел Доменико Тедеско?

– Доменико – очень сильный тренер, который может привести нас к крутым результатам.

Хоть я и в «Спартаке» всего несколько дней, но уже успел оценить атмосферу в раздевалке: все мотивированы и настроены показать себя с самой лучшей стороны в этом сезоне.

Говорят, тренер вместе с капитаном ответственны за рабочую обстановку внутри коллектива; и Доменико, и Георгий с этим справились! – сказал Кокорин.

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