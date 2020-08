«Ман Сити» за 41 млн фунтов купил Аке у «Борнмута»

«Манчестер Сити» объявил о переходе защитника из вылетевшего из АПЛ .

25-летний голландец подписал контракт на 5 лет.

За трансфер «горожане» заплатили 41 млн фунтов, сообщает Sky Sports.

Аке – воспитанник «Челси». Он также играл за «Рединг» и «Уотфорд». Статистику игрока можно найти здесь.

We’re excited to announce the signing of @NathanAke from Bournemouth on a five-year deal ✍️



🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/6tyYQ2OVwv