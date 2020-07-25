«Ман Сити» за 41 млн фунтов купил Аке у «Борнмута»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия трансферы Борнмут Натан Аке Футбол

«Манчестер Сити» объявил о переходе защитника Натана Аке из вылетевшего из АПЛ «Борнмута».

25-летний голландец подписал контракт на 5 лет.

За трансфер «горожане» заплатили 41 млн фунтов, сообщает Sky Sports.

Аке – воспитанник «Челси». Он также играл за «Рединг» и «Уотфорд». Статистику игрока можно найти здесь.

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