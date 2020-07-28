Аке прибыл в Манчестер, чтобы пройти медосмотр для «Сити». Его купят за 39 млн фунтов

Защитник «Борнмута» близок к переходу в «Манчестер Сити».

Как сообщает Sky Sports, 25-летний игрок находится в Манчестере. Ожидается, что в ближайшее время он пройдет медосмотр перед переходом в .

Вчера футболист вышел из отпуска. О его переходе могут официально объявить до выходных.

Сообщалось, что «Борнмут» получит 39 млн фунтов за Аке, что станет рекордной продажей для клуба.

Аке – воспитанник «Челси». Он также играл за «Рединг» и «Уотфорд». Игрок перешел в «Борнмут» из «Челси» в 2017 году.

В этом сезоне Аке провел 29 матчей в АПЛ-2019/20, забил 2 мяча и сделал 2 голевых передачи.

Напомним, вылетел из по итогам сезона.

Аке в «Сити», Сарр в «Ливерпуль», защитник «Норвича» – в «Баварию». Гранды уже охотятся за звездами клубов, вылетевших из АПЛ