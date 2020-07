Полузащитник «Манчестер Юнайтед» заключил новое соглашение с клубом.

31-летний серб подписал контракт до июня 2023 года.

Матич перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2017 году из «Челси». Он провел 114 матчей за манкунианцев.

✍️ @NemanjaMatic is here to stay! #MUFC