Николич хочет подписать в «Локомотив» Матича (Максим Алланазаров)

Главный тренер «Локомотива» хочет видеть в команде не только форварда Марио Манджукича, но и хавбека Неманю Матича, сообщает журналист Sport24 Максим Алланазаров.

« хочет лично новый тренер «Локо». Его не устраивает игра Эдера.

Также Николич хочет к себе в команду Неманью Матича, но это из области фантастики.

Пока Манджукич был у арабов и получал 11 млн в год, переманить его было нереально. После разрыва контракта не удивлюсь, если у получится», – написал Алланазаров в своем телеграм-канале.

Ранее Betting Insider сообщил, что железнодорожники уже ведут переговоры с Манджукичем.

31-летний Матич в этом сезоне провел 16 матчей. Его статистику можно найти здесь.