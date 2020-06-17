Николич хочет подписать в «Локомотив» Матича (Максим Алланазаров)

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич хочет видеть в команде не только форварда Марио Манджукича, но и хавбека «Манчестер Юнайтед» Неманю Матича, сообщает журналист Sport24 Максим Алланазаров.
«Марио Манджукича хочет лично новый тренер «Локо». Его не устраивает игра Эдера.
Также Николич хочет к себе в команду Неманью Матича, но это из области фантастики.
Пока Манджукич был у арабов и получал 11 млн в год, переманить его было нереально. После разрыва контракта не удивлюсь, если у «Локо» получится», – написал Алланазаров в своем телеграм-канале.
Ранее Betting Insider сообщил, что железнодорожники уже ведут переговоры с Манджукичем.
31-летний Матич в этом сезоне АПЛ провел 16 матчей. Его статистику можно найти здесь.