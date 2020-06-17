ЦСКА обыграл «Спартак», «Барса» опять теряет очки, Миранчук спас «Локо», победы «МЮ» и «Юве», Сане в «Баварии», Загитова зовет голосовать и другие новости утра

1. ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби благодаря дублю Николы Влашича – первая победа в 2020-м! Тедеско подвели допустивший грубую ошибку Максименко и удалившийся Зобнин. Красно-белые кошмарно играют с командами топ-5, а о Лиге чемпионов уже можно забыть.

Гончаренко считает, что его поездка в Беларусь помогла команде встряхнуться. Тедеско не стал винить ни Максименко, ни провалившего игру Бакаева, но сорвался на вопросе о рукопожатии с тренером ЦСКА. У Джикии есть претензии к судьям, хотя Игорь Федотов убежден, что красная карточка Зобнина заслуженная.

2. «Барселона» опять потеряла очки – ничья с «Атлетико» стала для каталонцев третьей в четырех последних матчах. Диего Коста забил в свои ворота, а затем не реализовал пенальти, но судья заставил перебить – Сауль уже не промахнулся. Надежду «Барсе» подарил 700-й гол Месси в карьере, но второй пенальти мадридцев испортил весь праздник. Симеоне может быть доволен, хотя «Атлетико» не побеждает «Барселону» в чемпионате уже 10 лет.

3. Алина Загитова зазывает принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию (более 1800 человек не оценили старания фигуристки). Ее поддержала Мария Сотскова – комментарии в инстаграме девушки почему-то закрыли. Биатлонист Иван Черезов уверен, что поправки сделают Россию сильнее, а Владимир Драчев уже исполнил свой гражданский долг.

4. «Локомотив» отскочил в игре с «Крыльями» – на 95-й минуте ничью спас Алексей Миранчук. В первом тайме железнодорожники потеряли Гильерме, а после перерыва с поля удалили Игнатьева и Хади. «Крылья» хоть и упустили победу, но набрали первое очко после возобновления сезона – Талалаеву дебют понравился.

В Италии пишут, что Миранчук нужен «Милану», а «Локо» присматривается к Лаксальту.

5. «Ювентус» одержал 6-ю победу подряд и по-прежнему лидирует с 4-очковым отрывом. «Лацио» обыграл «Торино», Чиро Иммобиле повторил клубный рекорд по голам за сезон.

6. В АПЛ «МЮ» разнес «Брайтон» и вплотную приблизился к топ-4. Сульшер вновь отметил то, как усилил команду Бруну Фернандеш.

7. Азмун может сыграть с «Тамбовом», несмотря на то, что повторно нарушил рекомендации Роспортебнадзора. Однако еще одного штрафа иранцу не избежать.

8. Лерой Сане переходит в «Баварию» – «Ман Сити» получит до 60 млн евро (с бонусами). Мюнхенцы также заключили договор с вратарем Нюбелем.

Хакими попрощался с «Боруссей» и заключил с «Интером» 5-летний контракт. «Дортмунд» не хочет терять еще и Санчо и готов существенно поднять ему зарплату. «МЮ» в любом случае не планирует платить за хавбека свыше 50 млн фунтов.

9. Появилась информация, что «Химки» все же решили играть в РПЛ в следующем сезоне. В самом клубе пока не подтверждают.

10. «Салават Юлаев» подписал контракт с Михаилом Воробьевым. ЦСКА может обменять Секача в «Барыс» или минское «Динамо». Никита Коростелев заключил с армейцами договор на год.

11. Алексей Швед остался в «Химках» до 2023 года. Клуб планирует усилить состав к новому сезону.

12. «Интер» представил форму на сезон-2020/21 с полосами в виде зигзага.

13. Хабиб за каждое свое публичное выступление получает 300 тысяч долларов.

14. Фотографию избитой Анастасии Яньковой выдавали за жертву сторонницы Black Lives Matter.

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