Нюбель подписал контракт с «Баварией» до 2025 года. Голкипер бесплатно ушел из «Шальке»

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Голкипер «Шальке» Александр Нюбель официально перешел в «Баварию».

23-летний футболист прошел медосмотр и подписал контракт с клубом из Мюнхена до лета 2025 года.

«Бавария» еще в январе согласовала переход Нюбеля на правах свободного агента по истечении срока соглашения с «Шальке».

«Первые впечатления очень хорошие. Я хотел сделать следующий шаг. Моя цель – стабильно прогрессировать и добиться многих успехов с «Баварией», – сказал вратарь.

Нюбель провел в клубе из Гельзенкирхена четыре сезона. Его статистику смотрите здесь.

Фото: официальный сайт «Баварии»

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