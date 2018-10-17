Хабиб за публичное выступление получает 300 тысяч долларов

Гонорар чемпиона UFC в лекгом весе Хабиба Нурмагомедова за публичные выступления составляет минимум 300 тысяч долларов в день.
Об этом сообщил менеджер бойца Али Абдель-Азиз, комментируя публикацию Forbes, который назвал сумму в 78 тысяч долларов за выступление.
«Это немного неправильная информация. Его гонорар за публичные выступления составляет 300 тысяч в день минимум», – заявил Абдель-Азиз.
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