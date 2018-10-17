Хабиб за публичное выступление получает 300 тысяч долларов

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Али Абдель-Азиз Бокс/MMA/UFC

Гонорар чемпиона UFC в лекгом весе Хабиба Нурмагомедова за публичные выступления составляет минимум 300 тысяч долларов в день.

Об этом сообщил менеджер бойца Али Абдель-Азиз, комментируя публикацию Forbes, который назвал сумму в 78 тысяч долларов за выступление.

«Это немного неправильная информация. Его гонорар за публичные выступления составляет 300 тысяч в день минимум», – заявил Абдель-Азиз.

Хабиб заработал за год более 16 миллионов долларов, за бой с Порье – 10 миллионов

Хабиб возглавил рейтинг Forbes российских звезд моложе 40 лет

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья