Хабиб за публичное выступление получает 300 тысяч долларов

Гонорар чемпиона в лекгом весе за публичные выступления составляет минимум 300 тысяч долларов в день.

Об этом сообщил менеджер бойца , комментируя публикацию Forbes, который назвал сумму в 78 тысяч долларов за выступление.

«Это немного неправильная информация. Его гонорар за публичные выступления составляет 300 тысяч в день минимум», – заявил Абдель-Азиз.

Хабиб заработал за год более 16 миллионов долларов, за бой с Порье – 10 миллионов

Хабиб возглавил рейтинг Forbes российских звезд моложе 40 лет