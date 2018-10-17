Фотографию избитой Анастасии Яньковой выдавали за жертву сторонницы Black Lives Matter

В социальной сети Facebook в одном из пабликов сторонница движения Black Lives Matter на фоне массовых протестов использовала фотографию бойца Bellator как жертву сексуального насилия.

«В очередной вечер на протестах BLM я была избита и изнасилована тремя чернокожими. Я не звонила в полицию и не заявляла об этом. Я не хочу видеть больше, как черные жизни рушатся полицейской жестокостью», – говорилось в сообщении.

В действительности это фотография была сделана в сентябре 2016 года после турнира Bellator 161, в котором Янькова победила решением судей Вету Ортегу.

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