Фотографию избитой Анастасии Яньковой выдавали за жертву сторонницы Black Lives Matter

В социальной сети Facebook в одном из пабликов сторонница движения Black Lives Matter на фоне массовых протестов использовала фотографию бойца Bellator Анастасии Яньковой как жертву сексуального насилия.
«В очередной вечер на протестах BLM я была избита и изнасилована тремя чернокожими. Я не звонила в полицию и не заявляла об этом. Я не хочу видеть больше, как черные жизни рушатся полицейской жестокостью», – говорилось в сообщении.
В действительности это фотография была сделана в сентябре 2016 года после турнира Bellator 161, в котором Янькова победила решением судей Вету Ортегу.
Кадр дня: Лицо Яньковой после боя на Bellator 161https://t.co/XJFb2UJz9I pic.twitter.com/PNTOYWcRRB— MMAPUNCH.ru (@MMAPUNCH_ru) September 18, 2016
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