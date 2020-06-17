Селюк о Гончаренко: «Он конфликтный человек, бегает и жалуется в клуб на Гогуа. Ты тренер или говно?»

Агент Дмитрий Селюк в очередной раз высказался о тренере ЦСКА Викторе Гончаренко и ситуации в клубе защитника .

– У армейцев слабый состав?

– У ЦСКА достаточно хороших игроков, с которыми можно решать задачи. Да, есть и случайные пассажиры, но я многое не понимаю в схеме, которую видит Гончаренко.

Гончаренко не видит в составе Гогуа, он быстрее многих, кто играет сейчас в ЦСКА. Есть статистика, которая показывает это, а не то, что это говорю я.

Вообще про Гогуа очень много негатива выходит. Я бы хотел развеять миф, чтобы многим было понятно. ЦСКА подписал Гогуа в августе прошлого года, у него был пункт в контракте, что 10 февраля ЦСКА имел право расторгнуть с ним контракт. Без всякой компенсации. Но они не сделали это, значит, не такой он плохой, как люди пытаются это выдать.

Мол, он алкоголик, пьет. Но если бы он пил и гулял, то за шесть месяцев ЦСКА бы расторг контракт. Но они этого не сделали, значит, ЦСКА им доволен. Это говорит о том, что некоторые журналисты и специалисты просто завидуют и пытаются делать хейт и безосновательно подвергать клуб к критике.

По InStat можно увидеть, что у Гогуа статистика выше, чем у Магнуссона, Дивеева, Карпова. Я уже не говорю про Васина. В принципе, просто надо дать ему возможность играть, но этот шанс не дается.

Гончаренко – конфликтный человек, поэтому ему хорошо работается с детишками, которые смотрят на него с открытым ртом. Но с людьми, которые знают, возможно, больше, чем он, ему сложно.

Он до сих пор бегает и жалуется в клуб на Гогуа. Хотя, если ты главный тренер и у тебя есть яйца, то не лучше решить вопрос самому? Если, к примеру, Гогуа опоздал на 3 минуты на тренировку, ну возьми и прогони его 10 километров или заставь его тренироваться больше. Зачем ты жалуешься?

Ты же падаешь перед глазами футболистов. Чего ты жалуешься руководству клуба, мол, проведите с ним беседу. Что это за клоунада, ты тренер или говно? – сказал Селюк.

Ранее ЦСКА ответил Селюку на критику Гончаренко: «Большинству не интересно его мнение по футбольным вопросам».

Гогуа – провал ЦСКА: не играет почти год, за это Селюк уничтожает Гончаренко (например, обвиняет в расизме)