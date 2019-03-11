Владимир Драчев: «Исполнил свой гражданский долг! Завтра день голосования за поправки в Конституцию России!»

Президент Союза биатлонистов России ( ) и депутат Госдумы Владимир Драчев поучаствовал в голосовании по поправкам в Конституцию России.

«Сегодня исполнил свой гражданский долг! 1 Июля – день голосования за поправки в Конституцию Российской Федерации!» – написал Драчев.

На видео, которое опубликовал Драчев, видно, что он проголосовал «за» внесение новых поправок в Конституцию.

При этом Драчев голосовал без маски и перчаток.

Через некоторое время Драчев исправил пост, написав вместо «день голосования за поправки» – «день голосования по поправкам», а также закрыл комментарии под записью.