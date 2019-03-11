Владимир Драчев: «Исполнил свой гражданский долг! Завтра день голосования за поправки в Конституцию России!»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) и депутат Госдумы Владимир Драчев поучаствовал в голосовании по поправкам в Конституцию России.
«Сегодня исполнил свой гражданский долг! 1 Июля – день голосования за поправки в Конституцию Российской Федерации!» – написал Драчев.
На видео, которое опубликовал Драчев, видно, что он проголосовал «за» внесение новых поправок в Конституцию.
При этом Драчев голосовал без маски и перчаток.
Через некоторое время Драчев исправил пост, написав вместо «день голосования за поправки» – «день голосования по поправкам», а также закрыл комментарии под записью.
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Сегодня исполнил свой гражданский долг! 1 Июля день голосования за поправки в Конституцию Российской Федерации!