Азмун вылетел с «Зенитом» на матч с «Тамбовом», несмотря на очередное нарушение рекомендаций Роспортебнадзора

Форвард «Зенита» может сыграть в матче 25-го тура с .

По информации «Спорт-Экспресса», иранец вылетел вместе с командой в Нижний Новгород на игру с тамбовским клубом.

Сообщается, что недоволен очередным нарушением рекомендаций Роспотребнадзора со стороны нападающего, однако разбирательства пройдут уже после возвращения клуба в Санкт-Петербург.

Напомним, что знакомая Азмуна выложила в сторис инстаграма видео, на котором игрок проводит время в кафе в компании друзей. Впоследствии видео было удалено.

Азмун вновь нарушил рекомендации Роспотребнадзора, отдохнув в кафе с компанией друзей