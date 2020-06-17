Азмун вылетел с «Зенитом» на матч с «Тамбовом», несмотря на очередное нарушение рекомендаций Роспортебнадзора

Теги Зенит премьер-лига Россия Сердар Азмун Тамбов Спорт-Экспресс коронавирус Футбол

Форвард «Зенита» Сердар Азмун может сыграть в матче 25-го тура РПЛ с «Тамбовом».

По информации «Спорт-Экспресса», иранец вылетел вместе с командой в Нижний Новгород на игру с тамбовским клубом.

Сообщается, что «Зенит» недоволен очередным нарушением рекомендаций Роспотребнадзора со стороны нападающего, однако разбирательства пройдут уже после возвращения клуба в Санкт-Петербург.

Напомним, что знакомая Азмуна выложила в сторис инстаграма видео, на котором игрок проводит время в кафе в компании друзей. Впоследствии видео было удалено.

Азмун вновь нарушил рекомендации Роспотребнадзора, отдохнув в кафе с компанией друзей

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