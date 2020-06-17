Азмун вновь нарушил рекомендации Роспотребнадзора, отдохнув в кафе с компанией друзей

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Форвард «Зенита» Сердар Азмун вновь нарушил рекомендации Роспотребнадзора на фоне пандемии коронавируса

Знакомая иранца выложила в сторис инстаграма видео, на котором нападающий проводит время в кафе в компании друзей. Впоследствии видео было удалено.

Это уже не первое подобное нарушение Азмуна. Ранее «Зенит» объявил, что применит к игроку «самые жесткие дисциплинарные и финансовые санкции».

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