Азмун вновь нарушил рекомендации Роспотребнадзора, отдохнув в кафе с компанией друзей

Форвард «Зенита» вновь нарушил рекомендации Роспотребнадзора на фоне пандемии коронавируса.

Знакомая иранца выложила в сторис инстаграма видео, на котором нападающий проводит время в кафе в компании друзей. Впоследствии видео было удалено.

Это уже не первое подобное нарушение Азмуна. Ранее «Зенит» объявил, что применит к игроку «самые жесткие дисциплинарные и финансовые санкции».

«Зенит» накажет Азмуна: он обнимался на стадионе с игроком «Крыльев», а потом гулял с ним по ночному Питеру