«Зенит» снова оштрафует Азмуна за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора

«Зенит» накажет форварда за повторное несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса.

Иранец отдыхал в кафе с компанией друзей.

«Повторив непрофессиональный проступок, игрок вынудил клуб оштрафовать его во второй раз. После серьезного разговора Сердар Азмун извинился перед всей командой.

Весь «Зенит» традиционно прошел тесты накануне матча – все здоровы, и команда продолжает готовиться к игре с «Тамбовом», – заявили в пресс-службе петербургского клуба.

Ранее клуб наказывал Азмуна за фото с хавбеком «Крыльев Советов» Сафаа Хади. Также нападающего дважды штрафовал КДК РФС.

«Зенит» накажет Азмуна: он обнимался на стадионе с игроком «Крыльев», а потом гулял с ним по ночному Питеру