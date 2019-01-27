Загитова о голосовании по поправкам в Конституцию: «Моя страна дала мне все возможности! Отдельная благодарность Путину за поддержку и перспективу»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию поучаствовала в голосовании по поправкам в Конституцию.

«Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России – мой первый опыт голосования. Это очень ответственный шаг, ведь каждый голос имеет значение. Все, что я сейчас имею: олимпийское золото, любовь и признание болельщиков, получено благодаря моей семье, моей команде и тренерам.

Кроме того, я знаю, что на пути к таким достижениям я была не одна! Ведь моя страна, моя любимая Москва (изначально в посте была Удмуртия, позже Загитова исправила – Sports.ru) и Ижевск дали мне те возможности, которые у меня есть! Также отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту, Владимиру Владимировичу Путину, за поддержку и перспективу!

Я считаю, что каждый должен сделать свой выбор на голосовании и решить судьбу нашей с вами родной страны!» – написала Загитова.

Фигуристка закрыла комментарии к этому посту в инстаграме.

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