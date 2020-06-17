«Барса» сыграла вничью с «Атлетико» (2:2), дважды ведя в счете. Арбитр назначил три пенальти

сыграла вничью с в домашнем матче 33-го тура Ла Лиги (2:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Арбитр Алехандро Эрнандес назначил в прошедшей игре три пенальти – два в ворота каталонской команды, один – в ворота мадридцев.

В составе «Барсы» 11-метровый реализовал Лионель Месси, а за «Атлетико» дважды забил Сауль.

При этом первый пенальти столичного клуба изначально бил Диего Коста, но с его ударом справился Марк-Андре тер Стеген. Эрнандес, обратившись к ВАР, решил, что удар нужно перебить, так как вратарь каталонцев раньше времени покинул линию ворот, и Сауль точно пробил в нижний угол.

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