«Барса» сыграла вничью с «Атлетико» (2:2), дважды ведя в счете. Арбитр назначил три пенальти

«Барселона» сыграла вничью с «Атлетико» в домашнем матче 33-го тура Ла Лиги (2:2).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Арбитр Алехандро Эрнандес назначил в прошедшей игре три пенальти – два в ворота каталонской команды, один – в ворота мадридцев.
В составе «Барсы» 11-метровый реализовал Лионель Месси, а за «Атлетико» дважды забил Сауль.
При этом первый пенальти столичного клуба изначально бил Диего Коста, но с его ударом справился Марк-Андре тер Стеген. Эрнандес, обратившись к ВАР, решил, что удар нужно перебить, так как вратарь каталонцев раньше времени покинул линию ворот, и Сауль точно пробил в нижний угол.
- Дата проведения
- 30 июня, 23.00, «Камп Ноу»
- Голы:
- 1:0 – 11, автогол Диего Коста, 1:1 – 19, пенальти Сауль, 2:1 – 50, пенальти Месси, 2:2 – 62, пенальти Сауль.
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Барселона –
тер Стеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Видаль (Гризманн, 90), Бускетс (Фати, 85), Ракитич (Серджи Роберто, 63), Пуч, Месси, Суарес.
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Атлетико –
Облак, Арьяс, Хименес, Фелипе, Лоди, Корреа (Витоло, 84), Томас, Сауль, Феррейра Карраско (Лемар, 85), Льоренте (Жоау Феликс, 69), Диего Коста (Мората, 76).
- Предупреждения:
- тер Стеген (17), Пике (18), Сауль (35), Фелипе (51), Месси (61), Диего Коста (75), Феррейра Карраско (80), Лемар (90).