«Барса» сыграла вничью с «Атлетико» (2:2), дважды ведя в счете. Арбитр назначил три пенальти

Теги Барселона Атлетико Ла Лига Sports.ru Футбол

«Барселона» сыграла вничью с «Атлетико» в домашнем матче 33-го тура Ла Лиги (2:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Арбитр Алехандро Эрнандес назначил в прошедшей игре три пенальти – два в ворота каталонской команды, один – в ворота мадридцев.

В составе «Барсы» 11-метровый реализовал Лионель Месси, а за «Атлетико» дважды забил Сауль.

При этом первый пенальти столичного клуба изначально бил Диего Коста, но с его ударом справился Марк-Андре тер Стеген. Эрнандес, обратившись к ВАР, решил, что удар нужно перебить, так как вратарь каталонцев раньше времени покинул линию ворот, и Сауль точно пробил в нижний угол.

Барселона – Атлетико 2:2 (1:1, 1:1)
Дата проведения
30 июня, 23.00, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 11, автогол Диего Коста, 1:1 – 19, пенальти Сауль, 2:1 – 50, пенальти Месси, 2:2 – 62, пенальти Сауль.
Барселонатер Стеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Видаль (Гризманн, 90), Бускетс (Фати, 85), Ракитич (Серджи Роберто, 63), Пуч, Месси, Суарес.
АтлетикоОблак, Арьяс, Хименес, Фелипе, Лоди, Корреа (Витоло, 84), Томас, Сауль, Феррейра Карраско (Лемар, 85), Льоренте (Жоау Феликс, 69), Диего Коста (Мората, 76).
Предупреждения:
тер Стеген (17), Пике (18), Сауль (35), Фелипе (51), Месси (61), Диего Коста (75), Феррейра Карраско (80), Лемар (90).

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья