Тер Стеген отбил удар Косты с пенальти. Судья дал перебить, и Сауль реализовал

Полузащитник «Атлетико» Сауль реализовал пенальти в матче Ла Лиги с «Барселоной» (1:1, первый тайм).
11-метровый удар был назначен за фол хавбека «блауграны» Артуро Видаля на Яннике Феррейре Карраско.
Изначально пенальти исполнил форвард мадридцев Диего Коста, но вратарь Марк-Андре тер Стеген отбил удар. Однако судья Алехандро Эрнандес назначил повторный удар за то, что голкипер «Барсы» не стоял на линии ворот в момент удара,
Тер Стеген получил предупреждение, а Сауль точно пробил в нижний угол.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»