Тер Стеген отбил удар Косты с пенальти. Судья дал перебить, и Сауль реализовал

Теги Барселона Атлетико Ла Лига судьи Артуро Видаль Диего Коста Марк-Андре тер Стеген Сауль Ньигес Алехандро Эрнандес Янник Феррейра Карраско Футбол

Полузащитник «Атлетико» Сауль реализовал пенальти в матче Ла Лиги с «Барселоной» (1:1, первый тайм).

11-метровый удар был назначен за фол хавбека «блауграны» Артуро Видаля на Яннике Феррейре Карраско.

Изначально пенальти исполнил форвард мадридцев Диего Коста, но вратарь Марк-Андре тер Стеген отбил удар. Однако судья Алехандро Эрнандес назначил повторный удар за то, что голкипер «Барсы» не стоял на линии ворот в момент удара,

Тер Стеген получил предупреждение, а Сауль точно пробил в нижний угол.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

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