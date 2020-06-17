Тер Стеген отбил удар Косты с пенальти. Судья дал перебить, и Сауль реализовал

Полузащитник Сауль реализовал пенальти в матче с «Барселоной» (1:1, первый тайм).

11-метровый удар был назначен за фол хавбека «блауграны» на .

Изначально пенальти исполнил форвард мадридцев , но вратарь Марк-Андре тер Стеген отбил удар. Однако судья Алехандро Эрнандес назначил повторный удар за то, что голкипер «Барсы» не стоял на линии ворот в момент удара,

Тер Стеген получил предупреждение, а Сауль точно пробил в нижний угол.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»