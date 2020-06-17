Хакими подписал контракт с «Интером» (Джанлука Ди Марцио)

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Защитник «Реала» Ашраф Хакими стал игроком «Интера».

Футболист подписал пятилетний контракт с «нерадзурри», ожидается, что в ближайшее время «Интер» объявит о переходе марокканца.

Напомним, что Хакими выступал в течение двух лет за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды. Ранее стало известно, что «Интер» заплатит за Хакими 40 млн евро плюс бонусы. Кроме того, у мадридского клуба не будет опции обратного выкупа игрока.

В 32 матчах Бундеслиги Хакими набрал 15 (5+10) очков. Подробнее со статистикой 21-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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