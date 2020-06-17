💣Месси забил 700-й гол в карьере, реализовав пенальти паненкой

Капитан «Барселоны» отметился голом в матче с «Атлетико» (2:1, второй тайм).

Для аргентинца этот забитый мяч стал 700-м в карьере. Он реализовал пенальти ударом паненкой. 630 голов Месси забил в составе «Барселоны», 70 – в сборной .

Кроме того, Месси забил 57-й пенальти в Ла Лиге и уступает только Криштиану Роналду (61 забитый пенальти).

Только Месси и Роналду из действующих игроков забили 700 или более голов в карьере.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Атлетико».