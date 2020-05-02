«Милану» интересен Алексей Миранчук, «Локомотиву» – Лаксальт (Sky Sport)

«Локомотив» и «Милан» могут провести несколько сделок в ближайшее трансферное окно.
По информации Sky Sport Italia, железнодорожники серьезно заинтересованы в защитнике «россонери» Диего Лаксальте.
В свою очередь «Милан» рассматривает возможность подписания хавбека «Локо» Алексея Миранчука. Предполагается, что россиянин подходит трансферной политике миланцев по цене, возрасту и игровым данным.
Также сообщается, что «Краснодар» и «Спартак» тоже связывались с «Миланом» относительно приобретения Лаксальта.
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