«Милану» интересен Алексей Миранчук, «Локомотиву» – Лаксальт (Sky Sport)

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«Локомотив» и «Милан» могут провести несколько сделок в ближайшее трансферное окно.

По информации Sky Sport Italia, железнодорожники серьезно заинтересованы в защитнике «россонери» Диего Лаксальте.

В свою очередь «Милан» рассматривает возможность подписания хавбека «Локо» Алексея Миранчука. Предполагается, что россиянин подходит трансферной политике миланцев по цене, возрасту и игровым данным.

Также сообщается, что «Краснодар» и «Спартак» тоже связывались с «Миланом» относительно приобретения Лаксальта.

Агент Маньяков: «Точно знаю, что у Миранчука есть три варианта в Италии и два – в Испании»

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