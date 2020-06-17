Американский защитник Морроу: «Надеюсь, что темнокожие игроки в Англии создадут коалицию»

Защитник и генеральный директор объединения темнокожих футболистов МЛС Джастин Морроу призвал темнокожих футболистов создать аналогичную организацию в Англии.

«Я надеюсь, что темнокожие игроки в Англии создадут собственную коалицию, и мы с ними будем сотрудничать. Думаю, они сами понимают, что это очень нужно.

Абсолютно уверен, что можно создать такую коалицию не только в Великобритании, но и в других лигах. Я очень надеюсь, что это произойдет», – сказал Морроу.

Объединение темнокожих футболистов МЛС было создано после смерти Джорджа Флойда при задержании полицейским в США и включает в себя более 70 игроков.

«Если посмотреть на МЛС, то мы не увидим особого представительства темнокожих на самых высоких постах, начиная с руководства лиги и заканчивая тренерами академий. Это то, что мы хотели бы изменить», – заявил Морроу.

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