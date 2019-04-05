«Салават Юлаев» подтвердил подписание 3-летнего контракта с Михаилом Воробьевым

официально объявил о подписании контракта с форвардом .

Срок соглашения рассчитан на 3 года.

Ранее сообщалось, что зарплата хоккеиста за год составит 40 млн рублей без учета бонусов.

Последние три сезона 23-летний воспитанник уфимского клуба провел в системе «Филадельфии».

Летом завершается срок его контракта новичка с «Флайерс», он станет ограниченно свободным агентом.

В он сыграл 35 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков. В АХЛ в его активе 145 игр с 83 (28+55) очками.