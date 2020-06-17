«Я бы посадил Месси в запас на месте Сетьена». Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти о Лео

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Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Гатти раскритиковал форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Месси выбит из колеи, потому что внутри он не чувствует себя прежним Месси.

Дело не в окружении, потому что он всегда играл в «Барселоне» в одиночку.

На месте Сетьена я бы посадил его в запас», – заявил Гатти в эфире El Chiringuito de Jugones.

«Барселона» сегодня примет «Атлетико» в 33-м туре Ла Лиги. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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