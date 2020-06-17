Доменико Тедеско: «Почему я должен был жать руку Гончаренко? Он что, женщина?»

Главный тренер рассказал об отношениях с главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко, передает корреспондент Sports.ru Александр Муйжнек.

– Почему после игры не пошли пожать руку Гончаренко?

– А почему я должен был? Он что, женщина? В этом случае я должен был поступить по-джентльменски. В чем вообще вопрос?

– У вас осталась обида после мартовской встречи в Кубке?

– Нет. Почему это такой важный вопрос? Эта тема раздута медиа. Это не первый случай, когда тренеры не жмут друг другу руки. В чем загвоздка?

Я пошел на поле, чтобы сказать пару слов ребятам, чтобы подбодрить, поставить точку в этом вечере. Потом – поблагодарить болельщиков на трибуне, пусть их было человек шесть, – сказал Тедеско.

В марте после игры Кубка России Тедеско хотел пожать руку Гончаренко, но тренер ЦСКА отказался.

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