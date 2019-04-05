ЦСКА может обменять Секача в «Барыс» или минское «Динамо»

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ЦСКА прорабатывает варианты обмена форварда Иржи Секача, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой источник, близкий к ситуации.

Наиболее вероятен переход чешского нападающего в «Барыс» или минское «Динамо»

Контракт Секача с ЦСКА рассчитан на сезон-2020/21.

Ранее сообщалось, что 28-летний форвард отказался от перезаключения контракта со снижением зарплаты, которая по текущим условиям составляет 100 млн рублей. Позже появилась информация о его переходе в «Авангард». 

В минувшем сезоне КХЛ Секач провел 45 матчей и набрал 25 (12+13) очков.

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