Гол Алексея Миранчука на 95-й минуте спас «Локо» от поражения в матче с «Крыльями» (1:1)

сыграл вничью с «Крыльями Советов» в 25-м туре Премьер-лиги (1:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Самарская команда долгое время вела в счете после гола Деяна Радоньича на 14-й минуте, однако уже в добавленное время от поражения «Локо» спас Алексей Миранчук.

Железнодорожники потеряли очки впервые после возобновления сезона РПЛ.

«Локомотив» по-прежнему идет вторым в турнирной таблице с 48 очками. У лидирующего «Зенита» 56 очков (и матч в запасе), у «Краснодара», который идет третьим, 44 очка и на две игры меньше.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ