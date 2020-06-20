Чемпионат Италии. «Наполи» уступил «Аталанте», «Рома» примет «Удинезе»

В 29-м туре Серии А «Торино» уступил «Лацио» (1:2), в гостях победил «Дженоа» (3:1).

на своем поле уничтожил «Брешию» (6:0), СПАЛ упустил победу над (2:2) на 94-й минуте.

«Аталанта» обыграла (2:0), а – с «Удинезе».

Чемпионат Италии

29-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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