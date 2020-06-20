Чемпионат Италии. «Наполи» уступил «Аталанте», «Рома» примет «Удинезе»

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В 29-м туре Серии А «Торино» уступил «Лацио» (1:2), «Ювентус» в гостях победил «Дженоа» (3:1).

«Интер» на своем поле уничтожил «Брешию» (6:0), СПАЛ упустил победу над «Миланом» (2:2) на 94-й минуте.

«Аталанта» обыграла «Наполи» (2:0), а «Рома» – с «Удинезе».

Чемпионат Италии

29-й тур

Аталанта – Наполи 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
2 июля, 20.30, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 47 Пашалич, 2:0 – 55 Госенс.
АталантаГоллини, Госенс, Кальдара (Паломино, 72), Толои (Шутало, 89), Кастань, Гомес (Муриэль, 88), де Рон, Фройлер, Пашалич (Тамез, 89), Гимшити (Хатебур, 81), Сапата.
НаполиОспина (Мерет, 30), Мариу Руй, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Зелиньски, Демме (Лоботка, 73), Инсинье (Милик, 58), Фабиан Руис, Политано (Кальехон, 73), Мертенс (Лосано, 57).
Предупреждения:
Мариу Руй (67), Толои (88).

 

Рома – Удинезе
Дата проведения
2 июля, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика
РомаМиранте, Бруно Перес, Фасио, Смоллинг, Коларов, Кристанте, Диавара, Карлес Перес, Ундер, Перотти, Калинич.
УдинезеМуссо, Ларсен, Родриго Бекао, Нюйтинк, Зегелар, Уолас, де Пауль, Яяло, Де Майо, Лазанья, Окака Чука.

 

Торино – Лацио 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
30 июня, 20.30, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 5, пенальти Белотти, 1:1 – 48 Иммобиле, 1:2 – 72 Пароло.
ТориноСиригу, Войнович, Нкулу, Бремер (Миллико, 80), де Сильвестри (Ансальди, 59), Мейте, Ринкон, Лукич (Джиджи, 80), Айна (Эдера, 70), Белотти, Верди (Беренгер, 59).
ЛациоСтракоша, Габаррон (Андерсон, 90), Ачерби, Раду, Лаццари (Баштуш, 90), Милинкович-Савич, Пароло, Луис Альберто, Хони Родригес (Лукаку, 59), Иммобиле, Кайседо (Корреа, 59).
Предупреждения:
Иммобиле (4), Кайседо (29), Верди (45), Лукаку (74).

 

Дженоа – Ювентус 1:3 (0:0, 1:3)
Дата проведения
30 июня, 22.45, «Луиджи Феррарис»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 50 Дибала, 0:2 – 56 Роналду, 0:3 – 73 Дуглас Коста, 1:3 – 76 Пинамонти.
ДженоаПерин, Ромеро, Сумаоро, Масьелло, Гильоне (Баррека, 62), Бехрами, Шене (Лерагер, 46), Стураро (Бираски, 75), Кассата (Пандев, 78), Пинамонти, Фавилли (Санабрия, 46).
ЮвентусШченсны, Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Данило, Бентанкур, Пьянич (Рэмзи, 74), Рабьо (Матюиди, 83), Бернардески (Дуглас Коста, 66), Дибала (Оливьери, 83), Роналду (Игуаин, 74).
Предупреждения:
Фавилли (7), Шене (33), Бонуччи (45), Стураро (58), Кассата (70), Масьелло (80).

 

Болонья – Кальяри 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
1 июля, 20.30, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 45 Барроу, 1:1 – 46 Симеоне.
БолоньяСкорупски, Томиясу, Ларангейра, Бани, Дейкс (Крейчи, 71), Сориано, Медель (Сванберг, 90), Схаутен (Домингес, 70), Орсолини, Паласио (Сансоне, 71), Барроу.
КальяриКраньо, Валюкевич (Пизакане, 65), Чеппителли (Ликояннис, 24), Карбони, Маттьелло, Нандес, Рог, Пеллегрини (Ионицэ, 78), Наингголан, Симеоне, Жоао Педро.
Предупреждения:
Схаутен (14), Томиясу (19), Карбони (25), Пеллегрини (59), Дейкс (64).

 

Интер – Брешия 6:0 (3:0, 3:0)
Дата проведения
1 июля, 20.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Янг, 2:0 – 20, пенальти Санчес, 3:0 – 45 Д`Амброзио, 4:0 – 52 Гальярдини, 5:0 – 83 Эриксен, 6:0 – 88 Кандрева.
ИнтерХанданович, Д`Амброзио, де Врей (Раноккия, 46), Бастони, Мозес (Кандрева, 67), Барелла (Агум, 59), Гальярдини (Эриксен, 68), Янг, Валеро, Санчес, Мартинес (Лукаку, 68).
БрешияЙоронен, Сабелли (Мангравити, 58), Папетти, Матею, Семприни, Скрабб (Бьярнасон, 46), Тонали, Дессена (Гецци, 82), Змргал (Шпалек, 58), Доннарумма (Торрегросса, 46), Айе.
Предупреждения:
Матею (19), де Врей (41), Семприни (62), Агум (64).

 

Фиорентина – Сассуоло 1:3 (0:2, 1:1)
Дата проведения
1 июля, 22.45, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 24, пенальти Дефрель, 0:2 – 35 Дефрель, 0:3 – 61 Мюльдюр, 1:3 – 90 Кутроне.
ФиорентинаДронговски, Миленкович, Пеццелья, Чеккерини (Игор Жулио, 64), Лирола (Кутроне, 51), Геззаль (Бенасси, 76), Пульгар, Кастровилли (Данкан, 64), Далберт, Кьеза, Рибери (Соттиль, 64).
СассуолоПеголо, Мюльдюр, Кирикеш, Феррари, Рожерио (Кирьякопулос, 46), Маньянелли, Локателли (Бурабия, 62), Траоре (Берарди, 46), Джуричич (Гион, 87), Бога, Дефрель (Капуто, 81).
Предупреждения:
Рожерио (4), Траоре (43), Пульгар (44), Чеккерини (50), Кастровилли (63), Геззаль (73).

 

Лечче – Сампдория 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
1 июля, 22.45, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 40, пенальти Рамирес, 1:1 – 50, пенальти Манкозу, 1:2 – 75, пенальти Рамирес.
ЛеччеГабриэл, Рисполи, Донати, Меккарьелло (Эль-Бабакар, 46), Пас, Кальдерони (Вера, 88), Барак, Тахцидис (Петриччоне, 46), Манкозу, Фалько (Фариас, 68), Сапонара (Шахов, 81).
СампдорияАудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло (Мурру, 76), Депаоли, Торсбю, Экдаль (Роналду Виейра, 76), Янкто (Лерис, 84), Рамирес, Бонаццоли (Габбьядини, 46).
Предупреждения:
Пас (36), Ауджелло (58), Манкозу (67), Торсбю (77), Берешиньски (90).

 

Верона – Парма 3:2 (1:1, 2:1)
Дата проведения
1 июля, 22.45, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 14 Кулусевски, 1:1 – 45, пенальти Ди Кармине, 2:1 – 54 Дзакканьи, 2:2 – 64 Гальоло, 3:2 – 81 Пессина.
ВеронаСильвестри, Ррахмани, Гюнтер, Давидович (Алан Эмперор, 46), Фараони, Амрабат, Велозу, Димарко (Лазович, 46), Ди Кармине (Дзакканьи, 46), Борини (Пессина, 65), Верре (Агеманг-Баду, 84).
ПармаСепе, Лорини (Дармиан, 77), Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло, Эрнани (Силигарди, 86), Бругман, Кулусевски, Барилла (Куртич, 46), Корнелиус (Жервиньо, 46), Капрари (Карамо, 61).
Предупреждения:
Барилла (6), Якопони (15), Эрнани (38), Алан Эмперор (55), Пессина (90).

 

СПАЛ – Милан 2:2 (2:0, 0:2)
Дата проведения
1 июля, 22.45, «Паоло Мацца»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 13 Валоти, 2:0 – 30 Флоккари, 2:1 – 79 Рафаэл Леау, 2:2 – 90, автогол Викари.
СПАЛЛетица, Томович, Викари, Бонифаци (Саламон, 67), Д'Алессандро, Дабо (Чонек, 83), Валоти (Миссироли, 46), Вальдифьори, Сала, Петанья, Флоккари (Фарес, 46; Эспето, 76).
МиланДоннарумма, Калабрия (Рафаэл Леау, 46), Габбия, Романьоли, Тео (Лаксальт, 65), Кессиэ, Беннасер (Бонавентура, 70), Кастильехо (Салемакерс, 17), Лукас Пакета, Чалханоглу, Ребич (Ибрагимович, 65).
Предупреждения:
Вальдифьори (45), Летица (58), Дабо (83).
Удаление:
Д'Алессандро (43).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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