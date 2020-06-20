Чемпионат Италии. «Наполи» уступил «Аталанте», «Рома» примет «Удинезе»

В 29-м туре Серии А «Торино» уступил «Лацио» (1:2), «Ювентус» в гостях победил «Дженоа» (3:1).
«Интер» на своем поле уничтожил «Брешию» (6:0), СПАЛ упустил победу над «Миланом» (2:2) на 94-й минуте.
«Аталанта» обыграла «Наполи» (2:0), а «Рома» – с «Удинезе».
Чемпионат Италии
29-й тур
- Дата проведения
- 2 июля, 20.30, «Адзурри д′Италия»
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Аталанта –
Голлини, Госенс, Кальдара (Паломино, 72), Толои (Шутало, 89), Кастань, Гомес (Муриэль, 88), де Рон, Фройлер, Пашалич (Тамез, 89), Гимшити (Хатебур, 81), Сапата.
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Наполи –
Оспина (Мерет, 30), Мариу Руй, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Зелиньски, Демме (Лоботка, 73), Инсинье (Милик, 58), Фабиан Руис, Политано (Кальехон, 73), Мертенс (Лосано, 57).
- Дата проведения
- 2 июля, 22.45, «Стадио Олимпико»
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Рома –
Миранте, Бруно Перес, Фасио, Смоллинг, Коларов, Кристанте, Диавара, Карлес Перес, Ундер, Перотти, Калинич.
- Дата проведения
- 30 июня, 20.30, «Олимпико ди Торино»
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Торино –
Сиригу, Войнович, Нкулу, Бремер (Миллико, 80), де Сильвестри (Ансальди, 59), Мейте, Ринкон, Лукич (Джиджи, 80), Айна (Эдера, 70), Белотти, Верди (Беренгер, 59).
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Лацио –
Стракоша, Габаррон (Андерсон, 90), Ачерби, Раду, Лаццари (Баштуш, 90), Милинкович-Савич, Пароло, Луис Альберто, Хони Родригес (Лукаку, 59), Иммобиле, Кайседо (Корреа, 59).
- Дата проведения
- 30 июня, 22.45, «Луиджи Феррарис»
- Голы:
- 0:1 – 50 Дибала, 0:2 – 56 Роналду, 0:3 – 73 Дуглас Коста, 1:3 – 76 Пинамонти.
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Дженоа –
Перин, Ромеро, Сумаоро, Масьелло, Гильоне (Баррека, 62), Бехрами, Шене (Лерагер, 46), Стураро (Бираски, 75), Кассата (Пандев, 78), Пинамонти, Фавилли (Санабрия, 46).
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Ювентус –
Шченсны, Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Данило, Бентанкур, Пьянич (Рэмзи, 74), Рабьо (Матюиди, 83), Бернардески (Дуглас Коста, 66), Дибала (Оливьери, 83), Роналду (Игуаин, 74).
- Дата проведения
- 1 июля, 20.30, «Ренато Далль'Ара»
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Болонья –
Скорупски, Томиясу, Ларангейра, Бани, Дейкс (Крейчи, 71), Сориано, Медель (Сванберг, 90), Схаутен (Домингес, 70), Орсолини, Паласио (Сансоне, 71), Барроу.
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Кальяри –
Краньо, Валюкевич (Пизакане, 65), Чеппителли (Ликояннис, 24), Карбони, Маттьелло, Нандес, Рог, Пеллегрини (Ионицэ, 78), Наингголан, Симеоне, Жоао Педро.
- Предупреждения:
- Схаутен (14), Томиясу (19), Карбони (25), Пеллегрини (59), Дейкс (64).
- Дата проведения
- 1 июля, 20.30, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
- 1:0 – 5 Янг, 2:0 – 20, пенальти Санчес, 3:0 – 45 Д`Амброзио, 4:0 – 52 Гальярдини, 5:0 – 83 Эриксен, 6:0 – 88 Кандрева.
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Интер –
Ханданович, Д`Амброзио, де Врей (Раноккия, 46), Бастони, Мозес (Кандрева, 67), Барелла (Агум, 59), Гальярдини (Эриксен, 68), Янг, Валеро, Санчес, Мартинес (Лукаку, 68).
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Брешия –
Йоронен, Сабелли (Мангравити, 58), Папетти, Матею, Семприни, Скрабб (Бьярнасон, 46), Тонали, Дессена (Гецци, 82), Змргал (Шпалек, 58), Доннарумма (Торрегросса, 46), Айе.
- Дата проведения
- 1 июля, 22.45, «Артемио Франки»
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Фиорентина –
Дронговски, Миленкович, Пеццелья, Чеккерини (Игор Жулио, 64), Лирола (Кутроне, 51), Геззаль (Бенасси, 76), Пульгар, Кастровилли (Данкан, 64), Далберт, Кьеза, Рибери (Соттиль, 64).
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Сассуоло –
Пеголо, Мюльдюр, Кирикеш, Феррари, Рожерио (Кирьякопулос, 46), Маньянелли, Локателли (Бурабия, 62), Траоре (Берарди, 46), Джуричич (Гион, 87), Бога, Дефрель (Капуто, 81).
- Дата проведения
- 1 июля, 22.45, «виа дель Маре»
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Лечче –
Габриэл, Рисполи, Донати, Меккарьелло (Эль-Бабакар, 46), Пас, Кальдерони (Вера, 88), Барак, Тахцидис (Петриччоне, 46), Манкозу, Фалько (Фариас, 68), Сапонара (Шахов, 81).
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Сампдория –
Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло (Мурру, 76), Депаоли, Торсбю, Экдаль (Роналду Виейра, 76), Янкто (Лерис, 84), Рамирес, Бонаццоли (Габбьядини, 46).
- Предупреждения:
- Пас (36), Ауджелло (58), Манкозу (67), Торсбю (77), Берешиньски (90).
- Дата проведения
- 1 июля, 22.45, «Марк Антонио Бентегоди»
- Голы:
- 0:1 – 14 Кулусевски, 1:1 – 45, пенальти Ди Кармине, 2:1 – 54 Дзакканьи, 2:2 – 64 Гальоло, 3:2 – 81 Пессина.
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Верона –
Сильвестри, Ррахмани, Гюнтер, Давидович (Алан Эмперор, 46), Фараони, Амрабат, Велозу, Димарко (Лазович, 46), Ди Кармине (Дзакканьи, 46), Борини (Пессина, 65), Верре (Агеманг-Баду, 84).
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Парма –
Сепе, Лорини (Дармиан, 77), Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло, Эрнани (Силигарди, 86), Бругман, Кулусевски, Барилла (Куртич, 46), Корнелиус (Жервиньо, 46), Капрари (Карамо, 61).
- Предупреждения:
- Барилла (6), Якопони (15), Эрнани (38), Алан Эмперор (55), Пессина (90).
- Дата проведения
- 1 июля, 22.45, «Паоло Мацца»
- Голы:
- 1:0 – 13 Валоти, 2:0 – 30 Флоккари, 2:1 – 79 Рафаэл Леау, 2:2 – 90, автогол Викари.
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СПАЛ –
Летица, Томович, Викари, Бонифаци (Саламон, 67), Д'Алессандро, Дабо (Чонек, 83), Валоти (Миссироли, 46), Вальдифьори, Сала, Петанья, Флоккари (Фарес, 46; Эспето, 76).
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Милан –
Доннарумма, Калабрия (Рафаэл Леау, 46), Габбия, Романьоли, Тео (Лаксальт, 65), Кессиэ, Беннасер (Бонавентура, 70), Кастильехо (Салемакерс, 17), Лукас Пакета, Чалханоглу, Ребич (Ибрагимович, 65).
- Предупреждения:
- Вальдифьори (45), Летица (58), Дабо (83).
- Удаление:
- Д'Алессандро (43).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.