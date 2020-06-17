«Сельта» продлила аренду Смолова и Рафиньи до конца сезона

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«Сельта» объявила о том, что пять арендованных игроков останутся в команде до фактического завершения сезона.

Речь идет о форварде Федоре Смолове (права принадлежат «Локомотиву»), защитнике Джейсоне Мурильо («Сампдория»), полузащитниках Рафинье Алькантаре («Барселона»), Филипе Брадариче («Кальяри») и Папе Шейке Диопе («Лион»), чьи аренды изначально были рассчитаны до 30 июня.

Таким образом, эти футболисты будут выступать за клуб из Виго в Ла Лиге до 19 июля.

В то же время «Сельта» не смогла договориться с «Бока Хуниорс» о продлении аренды защитника Лукаса Оласы.

Видимо, Смолову скучно забивать середнякам. Поэтому сначала пострадал «Реал», а теперь «Барса» 🤟

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