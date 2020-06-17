«МЮ» не готов платить за Санчо свыше 50 млн фунтов. «Боруссия» хочет более 100 млн

«Манчестер Юнайтед» не собирается переплачивать за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
В руководстве манчестерского клуба полагают, что не стоит платить больше 50 миллионов фунтов за 20-летнего англичанина.
Сам Санчо хочет вернуться в Англию – он уехал из «Манчестер Сити» в 2017 году за 8 млн фунтов, – однако «Боруссия» требует за футболиста более 100 млн.
По информации Sky Sports, «МЮ» может надеяться на то, что немцы снизят ценник на Санчо из-за убытков от кризиса в связи с коронавирусом, которые пока составляют 41 миллион фунтов, но могут вырасти еще.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» готова поднять Санчо зарплату с 6 до 10 млн евро. Клуб хочет получить за него 120 млн евро.
В завершившемся сезоне Санчо забил 17 голов и отдал 16 передач в 32 играх Бундеслиги.