Джикия о судействе в матче с ЦСКА: «Спорные решения были. Уже привык, что судят не в сторону «Спартака»

Защитник «Спартака» высказался об итогах матча с ЦСКА (0:2) в рамках 25-го тура .

«Не получилось забить, проиграли. Поэтому эмоции отрицательные.

У «Спартака» нет плана «Б»? Нет, варианты есть. Повторюсь, не удалось сегодня забить. У нас было несколько подходов.

Спорные решения тоже были. Не в нашу пользу, как всегда. Я уже привык к тому, что судят не в нашу сторону. Посмотрим, что сегодня вечером скажут эксперты. Очень интересно послушать их. Посмотрим, что они скажут.

Мне показалось, что мяч попал в руку защитнику ЦСКА в моменте со вторым голом. Но никто не стал ничего смотреть, как всегда. Посмотрим, что будет в Петербурге.

Зобнин подвел команду? Если грубо говорить, то так получилось, что да. Но он как настоящий мужчина извинился перед командой», – сказал Джикия.

Главным арбитром матча был , за ВАР отвечал .

Плохой, просто отвратительный матч «Спартака». О чем говорить, если даже Максименко подвел

Зобнин получил прямую красную в матче с ЦСКА после просмотра ВАР