намерены участвовать в Премьер-лиге.

По информации журналиста Сергея Егорова, подмосковный клуб принял решение играть в РПЛ в следующем сезоне.

Окончательное решение по поводу «Химок» примет исполком , утверждая состав участников.

Если «Химки» будут играть в РПЛ, то в вылетят две команды, а не одна.

Ранее «Химки» прошли лицензирование для игры в высшем дивизионе чемпионата России, однако министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщал, что клуб останется в ФНЛ.

Позже стало известно, что бизнесмен Сергей Ломакин не станет владельцем «Химок», а титульным спонсором команды, занявшей второе место в ФНЛ, может стать один из банков.

У «Химок» нет денег на РПЛ и, кажется, даже ФНЛ. В Премьер-лиге может остаться 15-е место

Министр спорта Подмосковья: «Химкам» нечего делать в РПЛ с бюджетом в 350 млн рублей. Мы остаемся в ФНЛ»