Алексей Швед остался в «Химках» до 2023 года

официально объявили о подписании нового контракта с защитником (31 год, 198 см). Соглашение рассчитано до конца сезона-22/23.

Швед провел за «Химки» пять сезонов. За это время он стал рекордсменом клуба по набранным очкам (5052) и передачам (1352), а также получил призы Альфонсо Форда как лучшему снайперу Евролиги (2018), MVP регулярного сезона Единой Лиги ВТБ (2017, 2019), MVP Матча всех звезд (2020) и MVP Кубка Европы (2017).

Серия матчей, в которых Швед набирает 10 и более очков продолжается с 10 апреля 2016 года и насчитывает на данный момент 188 игр.

В сезоне-19/20 Швед набирал за «Химки» 21,7 очка, 7,2 передачи, 2,8 подбора и 1,0 перехвата в среднем за матч.

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