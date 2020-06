Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о столкновениях фанатов с полицией в Лондоне.

Линекер в твиттере отреагировал на видео, опубликованное журналистом BBC Домиником Кашани с места событий, который написал: «Футбольные фирмы/ультраправые протестующие бросают бутылки, банки и дымовые шашки в полицию и их лошадей на Парламентской площади. Любой, кого считают сотрудником медиа, находится под угрозой».

Бывший футболист критично высказался о фанатах.

«Я вижу подобное дерьмо каждое лето на футбольных турнирах уже более 30 лет. Удручает, что такое ассоциируется с футболом. Даже когда нет футбола, связь все равно остается.

Эти люди не футбольные болельщики. Они разрушают футбол для поклонников этого спорта», – написал Линекер.

Отметим, что в субботу, 13 июня, фанаты, в частности, представители движения The Democratic Football Lads Alliance, основанного болельщиком «Тоттенхэма», вышли защищать памятники от активистов движения Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»), которые портят монументы известным деятелям прошлого, связанными с работорговлей и олицетворяющими расизм.

Bottles, cans and smoke bombs thrown in the last half hour at police and their horses in Parliament Square by football firms/far-right protesters. Anyone who is thought to be media is also being threatened. pic.twitter.com/m0nv91uAsO