«Наполи» – «Интер» – 1:1. Мертенс забил. Онлайн-трансляция

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В ответном полуфинале Кубка Италии «Интер» на выезде играет с «Наполи» (первый матч – 0:1).

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В другой паре «Ювентус» после рестарта сезона сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал.

Кубок Италии

1/2 финала

Ответный матч

Наполи – Интер 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
13 июня, 22.00, «Сан-Паоло»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Эриксен, 1:1 – 41 Мертенс.
НаполиОспина, Максимович, Кулибали, Ди Лоренцо, Хюсай, Элмаз (Фабиан Руис, 65), Зелиньски (Аллан, 85), Инсинье (Юнес, 85), Демме, Политано (Кальехон, 65), Мертенс (Милик, 75).
ИнтерХанданович, Шкриньяр, де Врей (Раноккия, 88), Бастони, Янг (Бираги, 72), Барелла, Брозович, Кандрева (Мозес, 72), Эриксен (Сенси, 88), Мартинес (Санчес, 72), Лукаку.
Предупреждения:
Янг (12), де Врей (38), Оспина (79).

Календарь Кубка Италии

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