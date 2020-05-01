«Наполи» – «Интер» – 1:1. Мертенс забил. Онлайн-трансляция

В ответном полуфинале Кубка Италии «Интер» на выезде играет с «Наполи» (первый матч – 0:1).

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В другой паре «Ювентус» после рестарта сезона сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал.

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