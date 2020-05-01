«Наполи» – «Интер» – 1:1. Мертенс забил. Онлайн-трансляция

В ответном полуфинале Кубка Италии «Интер» на выезде играет с «Наполи» (первый матч – 0:1).
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
В другой паре «Ювентус» после рестарта сезона сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал.
Кубок Италии
1/2 финала
Ответный матч
- Дата проведения
- 13 июня, 22.00, «Сан-Паоло»
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Наполи –
Оспина, Максимович, Кулибали, Ди Лоренцо, Хюсай, Элмаз (Фабиан Руис, 65), Зелиньски (Аллан, 85), Инсинье (Юнес, 85), Демме, Политано (Кальехон, 65), Мертенс (Милик, 75).
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Интер –
Ханданович, Шкриньяр, де Врей (Раноккия, 88), Бастони, Янг (Бираги, 72), Барелла, Брозович, Кандрева (Мозес, 72), Эриксен (Сенси, 88), Мартинес (Санчес, 72), Лукаку.