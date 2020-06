«Ман Сити» лидирует в АПЛ по трансферным расходам за 5 лет. «МЮ» – 2-й, «Арсенал» – 3-й, «Ливерпуль» – 14-й (Transfermarkt)

Журналист Sunday World Кевин Палмер составил рейтинг клубов английской Премьер-лиги по чистым расходам на трансферы за последние пять лет согласно данным сайта Transfermarkt.co.uk.

Больше всех за этот период потратил – 601,98 млн фунтов, вторую строчку занял (484,88 млн), третью – (267,88 млн).

В топ-5 также вошли «Эвертон» (225,42 млн) и «Брайтон» (214,86 млн).

, лидер текущего сезона, расположился лишь на 14-й позиции (107,58 млн) – между (115,57 млн) и «Тоттенхэмом» (106,62 млн).

After Liverpool’s owners decided not to spend the money to get Timo Werner, I’ve done a piece in @sundayworld looking at net spend transfer over the last five years.



The numbers for Liverpool and Tottenham highlights their overachievement #LFC #THFC pic.twitter.com/sqSk8HWqjr