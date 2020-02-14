«Ман Сити» лидирует в АПЛ по трансферным расходам за 5 лет. «МЮ» – 2-й, «Арсенал» – 3-й, «Ливерпуль» – 14-й (Transfermarkt)

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Журналист Sunday World Кевин Палмер составил рейтинг клубов английской Премьер-лиги по чистым расходам на трансферы за последние пять лет согласно данным сайта Transfermarkt.co.uk.

Больше всех за этот период потратил «Манчестер Сити» – 601,98 млн фунтов, вторую строчку занял «Манчестер Юнайтед» (484,88 млн), третью – «Арсенал» (267,88 млн).

В топ-5 также вошли «Эвертон» (225,42 млн) и «Брайтон» (214,86 млн).

«Ливерпуль», лидер текущего сезона, расположился лишь на 14-й позиции (107,58 млн) – между «Челси» (115,57 млн) и «Тоттенхэмом» (106,62 млн).

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