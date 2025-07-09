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Глава ФНЛ о владельцах клубов: «Самая надежная форма владения – когда есть доля и государства, и частного инвестора. Сейчас опасение вызывает судьба почти всех команд»

Глава ФНЛ назвал оптимальную схему владения футбольным клубом.

- Как отреагировали на ситуацию с «Черноморцем» и июньский скандал с жесткими высказываниями Шишкарева в адрес Пономарева и обвинениями в попытке сдачи матча с «Сочи»?

– Насколько я знаю, Сергей Николаевич Шишкарев сам же отказался от этих слов. Что касается ситуации с «Черноморцем» в целом, то она не очень хорошая. Ситуация одна из авральных, которые случились в нашем футболе за последние пару месяцев. Но я рад, что стороны пришли к компромиссу. И что Сергей Николаевич подтвердил финансирование на следующий сезон.

Рад, что менеджмент клуба во главе с Максимом Пономаревым и мэрия города Новороссийска стараются изыскивать дополнительные возможности для привлечения финансирования на содержание «Черноморца». Хорошо, что удалось сохранить клуб на уровне первой лиги. Дальше будем смотреть за развитием событий.

- Если через год Шишкарев все-таки решит полностью уйти из «Черноморца», судьба команды вызывает у вас опасение?

– У меня вызывает опасение судьба всей почти сотни клубов, которые находятся в ФНЛ, да и не только в ней. Мы видим, что ситуация с финансированием профессионального спорта сейчас в принципе сложная. И могли это наблюдать на примере «Химок», которые выступали даже не у нас, а в РПЛ.

В ФНЛ тоже с этим непросто: в этом межсезонье закончил свое существование футбольный клуб «Форте» (Таганрог). Были проблемы у «Черноморца». Обсуждались проблемы с финансами у владикавказской «Алании», у «Чайки» из Песчанокопского. И это в частных клубах, с частными инвесторами, как и у «Торпедо» с «Химками».

- Не говорит ли это о том, что вопреки расхожим стереотипам о преимуществе частного владения в нашем футболе эффективность подобных инвесторов не выше, чем в случае с государственным финансированием?

– Объективно я считаю, что самая надежная форма владения футбольным клубом – частно-государственное партнерство, когда есть доля и государства, и заинтересованного частного инвестора. Такая форма партнерства наиболее жизнеспособна в нынешних условиях, – сказал Наиль Измайлов. 

Кто выйдет в финал клубного ЧМ: «Реал» или «ПСЖ»?5392 голоса
Реал МадридРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Известия»
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деньги
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Сергей Шишкарев
logoАлания Владикавказ
logoЧерноморец Новороссийск
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