«Реал» – самый дорогой клуб Европы, «МЮ» – 2-й, «Барселона» – 3-я (KPMG)

Аудиторская компания KPMG назвала самые дорогие футбольные клубы Европы в 2020 году.
«Реал» стал лидером рейтинга. Его стоимость оценивается в 3,478 миллиарда евро.
Второе место занял «Манчестер Юнайтед» (3,342). Первые две позиции в списке остались неизменными по сравнению с прошлым годом.
На третье место вышла «Барселона» (3,193), которая обошла «Баварию» (2,878).
Стоит отметить, что KPMG опубликовала отчет сегодня, но по оценке на 1 января 2020 года.
Топ-11 самых дорогих клубов Европы:
1. «Реал» – 3,478 миллиардов евро.
2. «Манчестер Юнайтед» – 3,342
3. «Барселона» – 3,193
4. «Бавария» – 2,878
5. «Ливерпуль» – 2,658
6. «Манчестер Сити» – 2,606
7. «Челси» – 2,218
8. «Тоттенхэм» – 2,067
9. «ПСЖ» – 1,911
10. «Арсенал» – 1,852
11. «Ювентус» – 1,735
Фото: отчет KPMG Football Benchmark (по клику откроется крупное изображение)