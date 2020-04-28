«Реал» – самый дорогой клуб Европы, «МЮ» – 2-й, «Барселона» – 3-я (KPMG)

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Аудиторская компания KPMG назвала самые дорогие футбольные клубы Европы в 2020 году.

«Реал» стал лидером рейтинга. Его стоимость оценивается в 3,478 миллиарда евро.

Второе место занял «Манчестер Юнайтед» (3,342). Первые две позиции в списке остались неизменными по сравнению с прошлым годом.

На третье место вышла «Барселона» (3,193), которая обошла «Баварию» (2,878).

Стоит отметить, что KPMG опубликовала отчет сегодня, но по оценке на 1 января 2020 года.

Топ-11 самых дорогих клубов Европы:

1. «Реал» – 3,478 миллиардов евро.

2. «Манчестер Юнайтед» – 3,342

3. «Барселона» – 3,193

4. «Бавария» – 2,878

5. «Ливерпуль» – 2,658

6. «Манчестер Сити» – 2,606

7. «Челси» – 2,218

8. «Тоттенхэм» – 2,067

9. «ПСЖ» – 1,911

10. «Арсенал» – 1,852

11. «Ювентус» – 1,735 

Фото: отчет KPMG Football Benchmark (по клику откроется крупное изображение)

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