«Реал» – самый дорогой клуб Европы, «МЮ» – 2-й, «Барселона» – 3-я (KPMG)

Аудиторская компания KPMG назвала самые дорогие футбольные клубы Европы в 2020 году.

«Реал» стал лидером рейтинга. Его стоимость оценивается в 3,478 миллиарда евро.

Второе место занял «Манчестер Юнайтед» (3,342). Первые две позиции в списке остались неизменными по сравнению с прошлым годом.

На третье место вышла «Барселона» (3,193), которая обошла «Баварию» (2,878).

Стоит отметить, что KPMG опубликовала отчет сегодня, но по оценке на 1 января 2020 года.

Топ-11 самых дорогих клубов Европы:

1. – 3,478 миллиардов евро.

2. – 3,342

3. – 3,193

4. – 2,878

5. – 2,658

6. – 2,606

7. – 2,218

8. – 2,067

9. – 1,911

10. – 1,852

11. – 1,735

Фото: отчет KPMG Football Benchmark (по клику откроется крупное изображение)