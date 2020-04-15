«Тоттенхэм» стоит 2,5 млрд фунтов, он дороже всех в АПЛ. «Сити» и «МЮ» – в тройке, «Ливерпуль» – 4-й

Школа менеджмента Ливерпульского университета (ULMS) составила рейтинг самых дорогих клубов английской Премьер-лиги.

Самым дорогим клубом был назван «Тоттенхэм» – он оценивается более чем в 2,5 млрд фунтов. Вторым стал (почти 2,2 млрд фунтов), третьим – (почти 2,1 млрд фунтов).

Лишь три этих клуба смогли преодолеть барьер в 2 миллиарда фунтов. Самый дешевый клуб АПЛ – это «Борнмут». Его стоимость составляет 99 млн фунтов.

«Шпоры» стали самым дорогим клубом Англии, потому что в сезоне-2018/19 они дошли до финала и попали в топ-4 по итогам чемпионата. При этом их зарплатная ведомость на 100-150 млн фунтов меньше, чем у остальных команд «большой шестерки».

Таким образом, они добились наибольшей прибыли, что отразилось на положении клуба в рейтинге», – рассказал Киран Магуайр, специалист ULMS, проводивший это исследование.

Доходы в прошлом сезоне увеличились на 21%. При этом клуб тратит на зарплаты лишь 39% своего бюджета. Для сравнения, 84% дохода «Лестера» уходят на зарплаты игроков.

При этом «шпоры» потратили на новых футболистов лишь 22 млн фунтов – только «Уотфорд» потратил меньше (21 млн фунтов). Большую роль в росте стоимости «Тоттенхэма» сыграло и строительство нового стадиона.

Годом ранее «Тоттенхэм» занял третье место в этом рейтинге. Тогда клуб стоил чуть более 1,8 млрд фунтов.

Топ-10 самых дорогих клубов АПЛ:

1. «Тоттенхэм» – 2,5 млрд фунтов

2. «Манчестер Сити» – 2,2 млрд

3. «Манчестер Юнайтед» – 2,1 млрд

4. «Ливерпуль» – 1,5 млрд

5. «Арсенал» – 1,3 млрд

6. «Челси» – 1,2 млрд

7. «Вулверхэмптон» – 458 млн

8. «Ньюкасл» – 387 млн

9. «Бернли» – 350 млн

10. «Лестер» – 304 млн