«Тоттенхэм» стоит 2,5 млрд фунтов, он дороже всех в АПЛ. «Сити» и «МЮ» – в тройке, «Ливерпуль» – 4-й

Школа менеджмента Ливерпульского университета (ULMS) составила рейтинг самых дорогих клубов английской Премьер-лиги.
Самым дорогим клубом АПЛ был назван «Тоттенхэм» – он оценивается более чем в 2,5 млрд фунтов. Вторым стал «Манчестер Сити» (почти 2,2 млрд фунтов), третьим – «Манчестер Юнайтед» (почти 2,1 млрд фунтов).
Лишь три этих клуба смогли преодолеть барьер в 2 миллиарда фунтов. Самый дешевый клуб АПЛ – это «Борнмут». Его стоимость составляет 99 млн фунтов.
«Шпоры» стали самым дорогим клубом Англии, потому что в сезоне-2018/19 они дошли до финала Лиги чемпионов и попали в топ-4 по итогам чемпионата. При этом их зарплатная ведомость на 100-150 млн фунтов меньше, чем у остальных команд «большой шестерки».
Таким образом, они добились наибольшей прибыли, что отразилось на положении клуба в рейтинге», – рассказал Киран Магуайр, специалист ULMS, проводивший это исследование.
Доходы «Тоттенхэма» в прошлом сезоне увеличились на 21%. При этом клуб тратит на зарплаты лишь 39% своего бюджета. Для сравнения, 84% дохода «Лестера» уходят на зарплаты игроков.
При этом «шпоры» потратили на новых футболистов лишь 22 млн фунтов – только «Уотфорд» потратил меньше (21 млн фунтов). Большую роль в росте стоимости «Тоттенхэма» сыграло и строительство нового стадиона.
Годом ранее «Тоттенхэм» занял третье место в этом рейтинге. Тогда клуб стоил чуть более 1,8 млрд фунтов.
Топ-10 самых дорогих клубов АПЛ:
1. «Тоттенхэм» – 2,5 млрд фунтов
2. «Манчестер Сити» – 2,2 млрд
3. «Манчестер Юнайтед» – 2,1 млрд
4. «Ливерпуль» – 1,5 млрд
5. «Арсенал» – 1,3 млрд
6. «Челси» – 1,2 млрд
7. «Вулверхэмптон» – 458 млн
8. «Ньюкасл» – 387 млн
9. «Бернли» – 350 млн
10. «Лестер» – 304 млн