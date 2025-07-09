Пономарев против исключения «Торпедо» из РПЛ: «Зачем ребят наказывать? Они даже не в курсе были, может. Судью могли купить – надо его взять и руководство смотреть»

Владимир Пономарев против исключения «Торпедо» из Мир РПЛ.

Ранее стало известно, что КДК РФС 10 июля рассмотрит дело о попытке подкупа судьи с участием руководителей московского клуба.

В отношении совладельца черно-белых Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решений в пользу «Торпедо».

При этом 8 июля полиция задержала арбитра Богдана Головко, работавшего на матчах Первой лиги. Операция проводилась силами МВД при содействии руководства РФС.

По версии следствия, Головко сознательно совершил ошибку в пользу «Торпедо» во время матча 34-го тура Первой лиги против «КАМАЗа» (1:1) 24 мая. Москвичам в этом матче нужно было не проиграть, чтобы напрямую выйти в Мир РПЛ.

«Думаю, еще рано говорить об исключении «Торпедо» из РПЛ. Зачем ребят наказывать? Пусть наказывают этого судью, руководство команды, которое занималось этими делами. При чем тут ребята? Они, может быть, даже были не в курсе дела.

До них будут доводить что ли: «Мы судье заплатили, не волнуйтесь, мы все равно выиграем»? Так ведь не бывает. Судью, может, купили, дали ему, сколько положено.

Значит, руководство надо смотреть, что они творили, и судью взять. А ребят надо оставлять, и команду тоже надо оставлять. Но менять руководство и тренера», – сказал бывший игрок ЦСКА.

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