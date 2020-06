Суарес полностью восстановился и готов сыграть с «Мальоркой»

Нападающий «Барселоны» полностью восстановился после травмы колена.

Медицинский штаб каталонского клуба одобрил участие 33-летнего форварда в первом после возобновления сезона матче с «Мальоркой» 13 июня.

В январе уругваец перенес операцию, у него было диагностировано повреждение мениска правого колена.

В общей сложности футболист пропустил 147 дней. Он забил 14 голов в 23 матчах этого сезона.

Después de tanto esfuerzo, sacrificio y trabajo ya por fin tengo el alta 💪💪💪🔴🔵#siemprepositivo #esfuerzomaximo #focusfuture



After so much effort, sacrifice and work I have finally registered alta #alwayspositive 💪💪🔵🔴 pic.twitter.com/piOWSJk39E