Месси здоров и готов тренироваться. Он сможет сыграть с «Мальоркой»

Нападающий «Барселоны» готов приступить к тренировкам в общей группе, сообщает Diario Sport.

Состояния аргентинца не вызывает вопросов, он полностью готов к занятиям, которые пройдут сегодня, 5 июня.

Отмечается, что Месси не испытывает серьезных проблем с приводящей мышцей, а возникший дискомфорт – естественная реакция из-за двухмесячного перерыва.

Таким образом, 32-летний игрок сможет принять участие в матче с «Мальоркой» на выезде 13 июня.

Костакурта рассказал, как его возил 16-летний Месси. Только есть проблема – они не играли друг с другом