⚡️ Sports.ru открывает вакансию Технического директора!

Мы ищем CTO, который возьмет на себя верхнеуровневое руководство командами разработки всех проектов.
Этот человек – не просто менеджер, который оптимизирует процессы, занимается людьми и помогает команде расти. Это еще и эксперт, который может предложить оптимальный технологический roadmap и будет следить за развитием инженерных практик в командах.
О команде
Над каждым из наших продуктов работают отдельные команды разработчиков.
Состав классический: frontend-разработчики, backend-разработчики, нативные мобильные разработчики и qa-специалисты. Команда devops’ов единая для всех проектов. Суммарно это 50+ специалистов под руководством CTO.
О проектах и технологиях
Из-за различного «возраста» проектов технологический стек в каждом из них несколько отличается, но мы стремимся к его обновлению и унификации.
Sports.ru – это нативный js на фронте, php+perl на бэке и мобильная разработка на аутсорсе. Все новые сервисы разрабатываем на новом стеке: vue.js+ssr+golang+graphql.
Tribuna.com и Betting Insider изначально были написаны на новом стеке и имеют инхаус команды мобильной разработки (android / kotlin и ios / swift).
О наших ожиданиях
У идеального кандидата на эту позицию уже есть аналогичный опыт работы, технический бэкграунд и актуальные технологические знания.
Умение и желание решать задачи связанные с дизайном архитектуры и техническим масштабированием систем обязательны. Чистый менеджер нам не подойдет.
Об условиях
Комфортные условия работы:
- Стильный офис возле м. Новокузнецкая/Третьяковская.
- “Белую” заработную плату.
- Бесплатную медстраховку со стоматологией после испытательного срока.
- Гибкий график работы с возможностью день-два в неделю работать удаленно.
- Фрукты, снеки, чай, кофе, какао 24/7.
- Корпоративную скидку в спортзал и на занятия английским языком.
- Корпоративный футбол с тренером.
- Финансовую помощь при переезде из другого города.
Возможности для профессионального развития:
- Сложные задачи.
- Новые технологии.
- Оплату обучающих курсов и конференций.
- Помощь в развитии персонального бренда (участие в конференциях, написание статей).
Лучший коллектив c лучшей атмосферой в вашей карьере!
Резюме присылайте на jobs@sports.ru с пометкой “СТО”.
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