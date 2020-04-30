⚡️ Sports.ru открывает вакансию Технического директора!

Мы ищем CTO, который возьмет на себя верхнеуровневое руководство командами разработки всех проектов.

Этот человек – не просто менеджер, который оптимизирует процессы, занимается людьми и помогает команде расти. Это еще и эксперт, который может предложить оптимальный технологический roadmap и будет следить за развитием инженерных практик в командах.

О команде

Над каждым из наших продуктов работают отдельные команды разработчиков.

Состав классический: frontend-разработчики, backend-разработчики, нативные мобильные разработчики и qa-специалисты. Команда devops’ов единая для всех проектов. Суммарно это 50+ специалистов под руководством CTO.

О проектах и технологиях

Из-за различного «возраста» проектов технологический стек в каждом из них несколько отличается, но мы стремимся к его обновлению и унификации.

Sports.ru – это нативный js на фронте, php+perl на бэке и мобильная разработка на аутсорсе. Все новые сервисы разрабатываем на новом стеке: vue.js+ssr+golang+graphql.

Tribuna.com и Betting Insider изначально были написаны на новом стеке и имеют инхаус команды мобильной разработки (android / kotlin и ios / swift).

О наших ожиданиях

У идеального кандидата на эту позицию уже есть аналогичный опыт работы, технический бэкграунд и актуальные технологические знания.

Умение и желание решать задачи связанные с дизайном архитектуры и техническим масштабированием систем обязательны. Чистый менеджер нам не подойдет.

Об условиях

Комфортные условия работы:

Стильный офис возле м. Новокузнецкая/Третьяковская.

“Белую” заработную плату.

Бесплатную медстраховку со стоматологией после испытательного срока.

Гибкий график работы с возможностью день-два в неделю работать удаленно.

Фрукты, снеки, чай, кофе, какао 24/7.

Корпоративную скидку в спортзал и на занятия английским языком.

Корпоративный футбол с тренером.

Финансовую помощь при переезде из другого города.

Возможности для профессионального развития:

Сложные задачи.

Новые технологии.

Оплату обучающих курсов и конференций.

Помощь в развитии персонального бренда (участие в конференциях, написание статей).

Лучший коллектив c лучшей атмосферой в вашей карьере!

Резюме присылайте на jobs@sports.ru с пометкой “СТО”.

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