⚡️ Sports.ru открывает вакансию Технического директора!

Теги Спартак ЦСКА Криштиану Роналду премьер-лига Россия Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Sports.ru натив Футбол

Мы ищем CTO, который возьмет на себя верхнеуровневое руководство командами разработки всех проектов.

Этот человек – не просто менеджер, который оптимизирует процессы, занимается людьми и помогает команде расти. Это еще и эксперт, который может предложить оптимальный технологический roadmap и будет следить за развитием инженерных практик в командах.

О команде
Над каждым из наших продуктов работают отдельные команды разработчиков.

Состав классический: frontend-разработчики, backend-разработчики, нативные мобильные разработчики и qa-специалисты. Команда devops’ов единая для всех проектов. Суммарно это 50+ специалистов под руководством CTO.

О проектах и технологиях
Из-за различного «возраста» проектов технологический стек в каждом из них несколько отличается, но мы стремимся к его обновлению и унификации.

Sports.ru – это нативный js на фронте, php+perl на бэке и мобильная разработка на аутсорсе. Все новые сервисы разрабатываем на новом стеке: vue.js+ssr+golang+graphql.

Tribuna.com и Betting Insider изначально были написаны на новом стеке и имеют инхаус команды мобильной разработки (android / kotlin и ios / swift).

О наших ожиданиях
У идеального кандидата на эту позицию уже есть аналогичный опыт работы, технический бэкграунд и актуальные технологические знания.
Умение и желание решать задачи связанные с дизайном архитектуры и техническим масштабированием систем обязательны. Чистый менеджер нам не подойдет.

Об условиях

Комфортные условия работы:

  • Стильный офис возле м. Новокузнецкая/Третьяковская.
  • “Белую” заработную плату.
  • Бесплатную медстраховку со стоматологией после испытательного срока.
  • Гибкий график работы с возможностью день-два в неделю работать удаленно.
  • Фрукты, снеки, чай, кофе, какао 24/7.
  • Корпоративную скидку в спортзал и на занятия английским языком.
  • Корпоративный футбол с тренером.
  • Финансовую помощь при переезде из другого города.

Возможности для профессионального развития:

  • Сложные задачи.
  • Новые технологии.
  • Оплату обучающих курсов и конференций.
  • Помощь в развитии персонального бренда (участие в конференциях, написание статей).

Лучший коллектив c лучшей атмосферой в вашей карьере!

Резюме присылайте на jobs@sports.ru с пометкой “СТО”

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