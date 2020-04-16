Чемпионат Франции завершен, «ПСЖ» стал чемпионом, КХЛ сохранила потолок зарплат 900 млн рублей, ФНЛ не доиграет сезон и другие новости утра

1. Лига 1 завершена досрочно из-за пандемии коронавируса. «ПСЖ» в 9-й раз стал чемпионом. «Монако» Головина – 9-й, у российского хавбека 7 (3+4) очков в 25 матчах чемпионата Франции, на уровне прошлого сезона. «Лион», не попавший в еврокубки, оценивает ущерб в десятки миллионов евро и может обжаловать досрочное завершение турнира.

2. Большая часть клубов РПЛ, вероятно, не хочет доигрывать сезон, среди них – «Спартак», «Динамо» и «Рубин» (версия Нобеля Артустамяна). «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» выступят за доигровку сезона («Чемпионат»). «Локомотив» – за прекращение чемпионата (Василий Конов). «Ростов» предлагает доиграть сезон за 6-7 недель (Сергей Егоров). Басня Крылова «Лебедь, Щука и Рак» актуальна как никогда.

3. КХЛ сохранила потолок зарплат 900 млн рублей в следующем сезоне. «Салават» уволил Цулыгина с поста главного тренера, но оставил в штабе, а главным сделал финна Томи Лямсю из его штаба. Доус и Вей близки к переходу в СКА, а вратарь петербуржцев Мельничук едет в «Сан-Хосе». Овечкин – лучший левый нападающий за 53 года по версии NHL.com. Ковальчук – 12-й. Зарипов получит 60 млн рублей за год в «Ак Барсе», а Бурмистров – 30-35 млн. МХЛ завершила сезон из-за коронавируса.

4. Клубы ФНЛ решили завершить сезон. Против были «Торпедо», «Чертаново» и «Нефтехимик». В РПЛ должны отправиться «Ротор» и «Химки», но «Торпедо» может заменить подмосковный клуб.

5. Макрон и министр спорта Франции убеждают лиги топ-5 досрочно закончить сезон. Бундеслига вот не возобновится 9 мая, правительство отложило решение до следующей недели. АПЛ может перезапустить сезон 8 июня и разрешить полноценные тренировки с 18 мая, правда, игроки будут носить маски на занятиях, инвентарь начнут дезинфицировать, запретят массаж и плевки.

6. Забытый сюжет. Ведущая «Первого канала» Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева из-за разбитого стекла автомобиля полтора года назад. Павел готов без суда возместить ущерб.

7. Трансферы. «Интер» требует у «Барсы» 90 млн евро, Видаля и аренду Гризманна за Лаутаро. Каталонцы же, вероятно, обменяют Семеду на Канселу с доплатой со стороны «Ман Сити». «МЮ» не хочет продавать Дина Хендерсона и планирует в 6-й раз отдать его в аренду. «Боруссия» намерена подписать Фати в случае ухода Санчо.

8. У премьер-министра России и члена правления ФХР Михаила Мишустина выявлен коронавирус. Правительство РФ сократило число заместителей министра спорта до пяти.

9. WADA завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов. Возможные манипуляции в московской лаборатории повлияли на 145 дел.

10. Вратарь «Крыльев Советов» Фролов, устроивший переполох в Самаре заявлениями о политике Путина, поддержал мнение Артемия Панарина о карантине. Главный футбольный критик власти откликнулся в инстаграме на мысль главного хоккейного критика власти.

11. Новости карантина. «Зенит» организует доставку питания в центр помощи бездомным. Девушка Дибалы опровергла, что игрок сдал 4-й положительный тест на коронавирус. Шюррле оплатил протезирование 11-летнему российскому мальчику. Юран позвонил Губерниеву после резкой фразы комментатора.

12. Дела фигурные. Японский болельщик обратился к посольству России из-за поведения Медведевой. Туктамышева выпустит линию одежды. ISU до 1 августа решит, будет ли Гран-при в новом сезоне.

13. Дэйна Уайт не верит в бой Хабиба и Фергюсона в этом году и говорит, что «Конор очень хочет реванш» с Нурмагомедовым.

14. Россия сможет получить новую Олимпиаду только в 2036 году. Это мнение главы ОКР Станислава Позднякова.

15. Руководство нескольких клубов НБА и агенты выступают за отмену сезона-2019/20.

16. Гонка NASCAR пройдет 17 мая без зрителей, первая с 8 марта. Команды новой электросерии Extreme E обязаны включить в состав гонщицу. Леклер поработал волонтером Красного Креста Монако.

17. Непомнящий обыграл Фиружу на Magnus Carlsen Invitational, но в полуфинал россиянин не пробился. Там такие пары: Каруана сыграет с Накамурой, Карлсен против Дина.

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