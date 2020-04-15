Василий Конов: «Локомотив» за прекращение чемпионата с фиксацией результатов по последнему сыгранному туру»

Журналист Василий Конов сообщил, что «Локомотив» поддерживает идею досрочного завершения сезона , приостановленного из-за коронавируса.

«По моей информации, тоже за прекращение чемпионата с фиксацией результатов по последнему сыгранному туру (против фиксации по первому кругу) и за прибавку двух команд из ФНЛ, то есть за увеличение РПЛ до 18 команд», – написал Конов в телеграм-канале.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал, что большая часть клубов РПЛ не хочет доигрывать сезон.