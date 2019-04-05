У премьер-министра Мишустина коронавирус. Он член правления ФХР

Премьер-министр России Михаил Мишустин заболел коронавирусом.

«Поправляйтесь как можно скорее», – заявил президент РФ Владимир Путин, когда Мишустин сообщил ему о заболевании.

Мишустин рассказал, что в связи с заболеванием уходит на самоизоляцию.

Исполняющим обязанности премьер-министра назначен Андрей Белоусов, занимающий пост первого вице-премьера. Он председатель совета директоров ОАО «РЖД».

Известно, что Мишустин увлекается хоккеем. Он является членом правления ФХР.

Новый премьер-министр России: фанат ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина, играет в хоккей

Чернышенко и новый премьер-министр – соседи по даче на Рублевке. А еще вместе учились в «Станкине»