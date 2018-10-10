Дэйна Уайт: «Не уверен, что мы увидим бой Хабиба и Фергюсона в этом году»

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал возможность боя между и в 2020 году.

«Не уверен, что мы увидим бой Хабиба и Тони в этом году.

Я боюсь того, что может случиться, если мы еще раз попытаемся организовать этот поединок», – сказал Уайт.

UFC 5 раз назначал бой Хабиб – Фергюсон, но каждый раз поединок срывался. Четырежды – из-за травм бойцов, а последний раз из-за пандемии коронавируса. Вместо Нурмагомедова с Тони подерется Джастин Гэтжи. UFC 249 пройдет 9 мая.

Артем Лобов: «Фергюсону и Гэтжи понадобится год для восстановления после боя. А пока Хабиб может подраться с Конором»

UFC проведет 3 турнира за неделю. А в июне откроет остров и поставит октагон на пляже