Илья Брызгалов: «О ветеранах вспоминают только перед 9 мая, зато как Парад Победы – война, победители»

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов высказался касательно празднования Дня Победы в России.

– В России всем плевать друг на друга, вот в чем проблема! Для семьи и друзей люди готовы Луну с неба достать, а чуть подальше отошел, и плевать, что там творится. Живут волками, неуважение друг к другу, хамство на хамстве, одна злоба между людьми.

– Все разобщены, нет общей цели.

– Человечность потеряли. О тех же ветеранах вспоминают только перед 9 мая, хотя их осталось человек 10 на всю страну. Зато как Парад Победы – война, победители, Крым, то-се…

– Считаете, Парад Победы не стоит проводить?

– Сейчас пандемия, на данный момент надо забыть все и заботиться о здоровье людей, чтобы как можно меньше населения пострадало.

– В этом году Парад Победы отменили. Считаете, такой масштабный парад, как у нас проводится каждый год, это слишком?

– А зачем этот Парад Победы? Мы в каком-то прошлом застряли, все смотрим туда, назад, а надо вперед двигаться. У всех деды, прадеды воевали, кто-то с фронта не вернулся, но жизнь идет дальше, столько лет прошло, а мы застряли в прошлом.

– Эта война кардинально изменила мир.

– Давно уже все изменилось, 30 лет как нет страны, которая победила. Все республики СССР участвовали, но почему-то нигде так шибко не отмечают, как у нас. Люди живут сегодняшними, завтрашними проблемами. Вспоминают, что был этот ужас и что надо постараться, чтобы это никогда не повторилось.

А что победу праздновать? Над чем? Победили фашизм, но чему радоваться? Что столько людей погибло? И вот вам Игорь Тальков – «где герои – ветераны войны живут хуже рабов», – сказал Брызгалов.

«Для чего осваивать Марс, если легче трансформировать Землю?». Брызгалов – о карантине, выборах в США и космосе