Клубы ФНЛ решили завершить сезон. Против были «Торпедо», «Чертаново» и «Нефтехимик»

Теги Химки премьер-лига Россия РФС Олимп-ФНЛ Торпедо ПФЛ Россия Ротор Чертаново Нефтехимик Спорт-Экспресс коронавирус Футбол

На собрании Олимп-ФНЛ было принято решение досрочно завершить сезон, сообщает «Спорт-Экспресс».

За досрочное завершение сезона проголосовали большинство клубов ФНЛ. Против выступили «Чертаново», «Торпедо» и «Нефтехимик».

По информации «Матч ТВ», итоги будут зафиксированы по текущему положению в таблице. В настоящий момент первое место занимает «Ротор», на втором месте идут «Химки».

При обмене клубов между ФНЛ и ПФЛ приоритет будет отдан лидерам пяти групп второй лиги, если они пройдут лицензирование. Оставшиеся места займут команды, находящиеся в зоне вылета ФНЛ в соответствии с занимаемыми позициями после 27 туров. Следующий розыгрыш ФНЛ пройдет с 20 участниками.

Новый сезон ФНЛ может стартовать 2 или 9 августа в случае, если не будет доигран сезон РПЛ.

Все решения, принятые на собрании ФНЛ, должен утвердить РФС. Ожидается, что заседание бюро исполкома РФС пройдет 15 мая.

Таблица ФНЛ

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья