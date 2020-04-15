Клубы ФНЛ решили завершить сезон. Против были «Торпедо», «Чертаново» и «Нефтехимик»

На собрании Олимп-ФНЛ было принято решение досрочно завершить сезон, сообщает «Спорт-Экспресс».

За досрочное завершение сезона проголосовали большинство клубов ФНЛ. Против выступили , и .

По информации «Матч ТВ», итоги будут зафиксированы по текущему положению в таблице. В настоящий момент первое место занимает «Ротор», на втором месте идут «Химки».

При обмене клубов между ФНЛ и ПФЛ приоритет будет отдан лидерам пяти групп второй лиги, если они пройдут лицензирование. Оставшиеся места займут команды, находящиеся в зоне вылета ФНЛ в соответствии с занимаемыми позициями после 27 туров. Следующий розыгрыш ФНЛ пройдет с 20 участниками.

Новый сезон ФНЛ может стартовать 2 или 9 августа в случае, если не будет доигран сезон .

Все решения, принятые на собрании ФНЛ, должен утвердить РФС. Ожидается, что заседание бюро исполкома РФС пройдет 15 мая.

Таблица ФНЛ